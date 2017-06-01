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В Турцию теперь можно ехать с ID-карточкой

Четверг, 1 июня 2017, 10:14

Вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в ​​Турцию с внутренними паспортами Украины в форме ID-карты.

Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

"С 1.06 украинцы будут въезжать в Турцию и находиться там 90/180 дней на основании внутреннего паспорта в форме ID-карты", – напомнили в МИД.

А посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что в четверг в Турции встретили первый рейс из Киева с украинцами, которые пересекли турецкую границу с ID-карточками.

Как известно, 20 мая Турция утвердила безвизовые поездки для украинцев по ID-картам.

Соглашение между правительствами предполагает, что граждане Украины и Турции могут въезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов – по национальным паспортам с чипом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциявизыпаспорт границаМИД
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