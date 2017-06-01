Захватом Крыма руководил нынешний "вице-премьер" ОРДО – Петренко

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что теперь четко установлены лица, которые руководили захватом Крыма Россией.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям", - заявил он.

По словам главы Минюста, операция по захвату как полуострова, так и других территорий Украины тайно готовилась десятилетиями, в частности, в ФСБ РФ.

"Нами установлено из показаний свидетелей и благодаря другим доказательствам, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, и этот список еще не исчерпан, так как мы собираем новые доказательства", - сказал он.

Петренко сообщил, что управлением всех мероприятий непосредственно на территории Крыма занимался некий Антюфеев, бывший "министр безопасности" Приднестровья, а с лета 2014 - "вице-премьер ДНР по вопросам госбезопасности". "Чистый кадровый сотрудник спецслужб Российской Федерации", - добавил он.

Министр назвал и другие должности и фамилии из списка:

- министр обороны РФ Шойгу;

- его заместители Панков и Булгаков;

- начальник Генштаба РФ Герасимов;

- заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота РФ Федотенков;

- заместитель командующего Южного военного округа РФ Турченюк;

- командующий Черноморского флота РФ Витко;

- начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.

По словам главы Минюста, все эти лица и их преступные действия были зафиксированы и переданы в Европейский суд по правам человека.

Петренко также рассказал, как шаг за шагом Россия захватывала Крым. Во время первого блока операции 27 февраля 2014 года россияне блокировали порт в Феодосии, аэропорты "Симферополь" и "Бельбек", а также крымские перешейки путем блокирования постов ГАИ "Чонгар", "Турецкий вал" и "Перекоп", 28 числа они заблокировали работу ГП "Крымаэрорух". 2 марта была перекрыта переправа Крым-Кавказ (Керчь), 3 марта – Севастопольская и Стрелецкая бухты.

"Это все делали регулярные войска вооруженных сил РФ", - подчеркнул министр.

Второй блок, по его словам, – это блокирование украинских военных объектов. Оно происходило с 20-х чисел февраля.

"21-22 февраля в Крыму имело место передвижение более 30 единиц бронированной техники РФ, 25 февраля были первые попытки блокирования украинских военных кораблей, в частности, "Славутича". А уже 27-28-го началось открытое активное блокирование воинских частей ВСУ, похищение военных и захват их в плен", - рассказал глава Минюста.

Он подчеркнул, что все это были скрытые действия, а открыто украинские военные части были захвачены россиянами уже 19 марта 2014 года.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских высокопоставленных военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной. Среди них было много фамилий, которые называл Петренко.

Евгений Кизилов, УП