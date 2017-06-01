САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генпрокурору Юрию Лкуценко доработанные представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера были подписаны документы, я снова направил соответствующие представления генеральному прокурору", - сказал Холодницкий.

Вместе с тем руководитель САП не стал уточнять, готовятся ли новые представления на снятие неприкосновенности с других народных депутатов.



При этом он выразил недоумение тем, что к качеству подготовленных представлений были высказаны претензии.

"Я подчеркиваю, что по состоянию на минувший понедельник никаких претензий к качеству представлений не было. Они появились позже", - сказал Холодницкий.



Отвечая на вопрос о том, были ли внесены изменения в представление, руководитель САП сказал:

"Были стилистические замечания, мы их исправили. Вопросы юридической наполненности… - процессуальный руководитель – прокурор считает, что для обращения с этим представлением было достаточно информации".