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Высший спецсуд отменил оправдательное решение по Коцабе

Четверг, 1 июня 2017, 16:47

Высший спецсуд отменил оправдательное постановление Апелляционного суда Ивано-Франковской области по делу блогера Руслана Коцабы о госизмене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Коцабы Татьяна Монтян.

"Основания отмены - сугубо процессуальные: потому, что апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об исследовании некоторых доказательств. Напоминаю, что кассация валялась в Вышке с 29 августа 2016! Цель всего этого абсурда - максимально оттянуть принятие окончательного решения, чтобы также оттянуть вынесение решения Европейским судом", - считает Монтян.

Как сообщалось, Апелляционный суд Ивано-Франковской области 14 июля снял обвинения в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины с блогера Руслана Коцабы, его освободили из-под стражи в зале суда.

Сторона обвинения просила суд назначить блогеру наказание в 13 лет лишения свободы.

12 мая Ивано-Франковский городской суд назначил Коцабе наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и сняв обвинения в государственной измене.

После начала вооруженного конфликта на Донбассе между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами Коцаба неоднократно публично выступал против проведения в Украине мобилизации и призывал ее бойкотировать.

Независимый медиа-профсоюз Украины считал обвинения против Коцабы недостаточно обоснованными. Правозащитная организация Amnesty International назвала Ивано-Франковского журналиста узником совести и призвала его освободить.

Темы: СМИ
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