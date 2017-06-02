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Достаточно доказательств для подозрения убийцы экс-руководителя "Укрспирта" – Князев

Пятница, 2 июня 2017, 13:07
Достаточно доказательств для подозрения убийцы экс-руководителя Укрспирта – Князев
Виталий Мирошниченко

У полиции достаточно доказательств для объявления подозрения убийцы советника директора "Укрспирта" Виктора Панкова.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев журналистам 2 июня.

"Сотрудники полиции оценили собранные доказательства возможного объявления подозрения лицам, которые могут быть установлены и привлечены к ответственности в суде в качестве подозреваемых", – сказал он.

"Нам достаточно доказательств для того, чтобы человеку, личность которого мы установим, объявить подозрение", – заявил Князев.

Как известно, 30 мая около 8:16 в Киеве из автомобиля "Ауди" застрелили Виктора Панкова, который в 2014 году возглавлял "Укрспирт", а на момент смерти был советником или помощником нынешнего директора этого госпредприятия.

В столице тогда ввели план "Перехват".

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко считал одной из главных версий убийства работу Панкова в концерне "Укрспирт".

Алена Рощенко, УП

Темы: убийствокриминалполицияКиев
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