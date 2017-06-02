Белорусский доброволец в СИЗО Мариуполя объявил голодовку

Белорусский доброволец Игорь Клевко, который с февраля находится в Мариупольском следственном изоляторе Донецкой области по подозрению в похищении и умышленном убийстве жителя поселка Мангуш, объявил голодовку, требуя по себе изменения меры пресечения.



Об этом сообщила белорусской службе "Радио Свобода" гражданская жена белорусского добровольца Валентина Соколова.



"Сначала он угрожал сухим голоданием, но потом согласился на голодание с водой", – сказала она.



По словам Соколовой, за время содержания Клевко пять раз переводили из одной камеры в другую, а ему требуется дополнительное обследование после перенесенной операции на раненой ноге.



"У него много и хронических заболеваний, которые обострились. Но никакого лечения нет, а в СИЗО пишут отписки, что все необходимое лечение он получает", – добавила она.



Адвокаты Клевко обратились в апелляционный суд Донецкой области в Мариуполе с жалобой на продление ареста до 23 июля. Но судебное заседание по этому вопросу перенесено на 6 июня. Белорусский доброволец не признает своей вины.



Отмечается, что Игорь Клевко, более известный под позывным "Лев", вместе с батальонами "Донбасс" и ДУК "Правый сектор" прошел почти все горячие точки антитеррористической операции на востоке Украины.



Согласно материалам дела, Клевко совместно с добровольцами украинцами, примерно во второй половине октября 2014 года, получил заказ "от лица, которое пытается установить следствие, на похищение, незаконное лишение свободы и ликвидации, то есть умышленное убийство" жителя одного из прилегающих к Мариуполю поселка.