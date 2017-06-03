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Путин заявил, что хакеры, вмешавшиеся в выборы в США, могли быть откуда угодно

Суббота, 3 июня 2017, 03:15

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хакеры, вмешавшиеся в выборы в США в 2016 году, могли быть откуда угодно.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC в пятницу.

Путин заявил, что хакеры могли переложить вину, чтобы выглядело так, будто за взломом стоит Россия.

"Хакеры могут быть где угодно, они могут быть в России, в Азии ... даже в Америке, Латинской Америке… Между прочим, они могут быть хакерами из Соединенных Штатов, которые очень умело и профессионально переложили вину на Россию. Можете ли вы представить что-то подобное? В разгар политической битвы?... Я могу", - отметил президент РФ.

Как известно, ранее был обнародован совместный доклад спецслужб США, в котором они согласились, что Путин причастен к попыткам изменить результат выборов в США.

После этого избранный президент США Дональд Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.

Также сообщалось, что хакеры взломали почту штаба тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона, там девять раз упоминается имя сотрудника компании РФ.

Темы: РосcияхакерыПутин
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