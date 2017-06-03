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Суд по делу Кернеса назначен на 3 июля

Суббота, 3 июня 2017, 13:45

Очередное заседание суда Киевского райсуда Полтавы по делу в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого назначено на 3 июля.

Как сообщает портал "Судова влада України",  29 мая судья Киевского райсуда Полтавы Юрий Кулиш отказал в удовлетворении ходатайства гособвинения об отводе судьи Андрея Антонова, который слушает дело.

Прокурор Александр Ганилов потребовал отвода Антонова, поскольку, по его мнению, тот занял сторону обвиняемых и их защиты.

Ходатайство гособвинителя поддержала потерпевшая сторона. Адвокаты обвиняемых считали ходатайство об отводе судьи Антонова необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Как известно, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

Интерфакс-Украина

Темы: КернессудЕвромайдан
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