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Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина

Суббота, 3 июня 2017, 18:11
Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина

Вследствие минометного обстрела боевиками Красногоровки в субботу пострадала местная жительница.

Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, в районе ул. Восточная осколочное ранение шеи получила женщина 1952 года рождения. Скорая везет пострадавшую в Кураховскую больницу.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщила, что в течение дня 3 июня боевики дважды обстреляли жилой сектор Красногоровки, применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Одна из мин калибра 82 мм попала во двор Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. Детей и преподавателей в школе в это время не было.

В том же микрорайоне еще две мины разорвались возле жилого дома, где и была ранена местная жительница.

На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушениях и других последствиях этого теракта против мирных жителей Красногоровки уточняется.

Украинская правда

Темы: АТОДонецкая область
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