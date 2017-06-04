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Коболев: Украина ожидает два окончательных решения в споре с "Газпромом"

Воскресенье, 4 июня 2017, 21:48
Коболев: Украина ожидает два окончательных решения в споре с Газпромом
УНИАН

Окончательные расcчеты сумм компенсации в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" будут известны после завершения так называемого "транзитного дела".

Об этом в эфире "1+1" вечером 4 июня заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он напомнил, что согласно решению Трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает на оплате по принципу "бери или плати", Украина ничего платить не будет.

"Нам удалось также пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые покупал "Нафтогаз", с этого периода времени "Газпром" должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные рассчеты компенсации займут, по моим оценкам, 2-3 месяца", - добавил он.

"Мы ожидаем два окончательных решения - по делу о поставках газа, по которому было первое отдельное решение, и по "транзитному делу", которое по графику должны были принять до конца июня. По нашим ожиданиям, это (решение) будет дольше, поскольку затянулось решение по первому делу", - отметил Коболев.

Он отметил, что в случае, если "Газпром" откажется выполнять решение арбитража, это будет "беспрецедентным решением".

"Во-вторых, "Газпром" имеет много активов за рубежом, на которые можно накладывать арест через другие суды", - добавил глава "Нафтогаза".

Как известно, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $45,7 млрд и $17,9 млрд (без процентов - $36,7 и 14 млрд) соответственно.

Более о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".

Украинская правда

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Темы: ГазпромНефтегазсуд
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