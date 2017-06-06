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Боевики не пустили ОБСЕ к тайнику тяжелого вооружения

Вторник, 6 июня 2017, 11:14

Террористы ОРЛО отказались пускать патруль ОБСЕ в шахту, где могут прятать тяжелое вооружение.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии за 2-4 июня.

"2 июня, уточняя информацию о возможном наличии тяжелого вооружения в подконтрольном "ЛНР" г. Зимогорье (27 км к западу от Луганска), наблюдатели не смогли попасть на территорию шахты "Черкасская" из-за запрета доступа со стороны начальника службы безопасности шахты и вооруженного члена "ЛНР", - говорят наблюдатели.

По их словам, внутри и снаружи помещений шахты они заметили шестерых боевиков ОРЛО в форме военного типа, как минимум четверо из них были вооружены.

Как сообщалось, за минувшие сутки пророссийские НВФ 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО, а также в очередной раз обстреливали и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Во время обстрелов среди прочего применили "Град".

Украинская правда

Темы: ОБСЕАТОДонбассоружие
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