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Коми заявил, что Трамп потребовал от него лояльности

Четверг, 8 июня 2017, 02:25
Коми заявил, что Трамп потребовал от него лояльности

Президент США Дональд Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности.

Об этом идет речь в заявлении Коми, опубликованном комитетом Сената по разведке накануне слушаний с его участием.

В заявлении говорится, что в течение четырех месяцев он провел девять разговоров с президентом Дональдом Трампом, что резко контрастирует с тем фактом, что в течение трех с половиной лет с президентом Бараком Обамой Коми провел всего две встречи.

По словам Коми, после своей первой встречи с Трампом 6 января он "почувствовал себя вынужденным" документировать разговор, чего раньше не делал.

Так, по показаниям Коми, 27 января Трамп пригласил его на ужин. Во время встречи президент спросил его, хочет ли он остаться в должности директора ФБР. Он счел этот вопрос странным, потому что до этого Трамп дважды выражал надежду, что Коми останется в этой должности.

При этом Коми насторожило, как он утверждает, что Трамп пытается выстроить "некие покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР. В ответ Коми сказал, что хотел бы продолжить службу и, что Трамп может расчитывать на его честность.

Тогда Трамп прямо заявил: "Мне нужна лояльность, я расчитываю на лояльность". Коми ничего не ответил. Этот момент он описывает как неловкое молчание.

Другой разговор Коми с Трампом состоялся 14 февраля, на этот раз речь шла о бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне. Трамп заявил, что Флинн не сделал ничего плохого, общаясь с россиянами, но он должен был уйти в отставку из-за того, что ввел в заблуждение вице-президента. Президент просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна, называя его "хорошим парнем".

30 марта между Трампом и Коми состоялся телефонный разговор, во время которого президент заявил, что "российское расследование" — это "облако", которое мешает ему действовать от лица США и "заключать сделки для страны". Трамп спросил, что может сделать Коми, чтобы "поднять это облако". Президент прямо заявил, что необходимо объявить, что ФБР не ведет в отношении него расследования. В этом случае Коми подтвердил, что среди лиц, в отношении которых идет расследование, Трампа нет.

Однако в том разговоре Коми не уточнил, что ФБР и Минюст не хотели бы делать такое заявление,   в основном, чтобы не создавать необходимость сообщать об обратном, если ситуация изменится.

Последний разговор Коми с Трампом состоялся 11 апреля. Тогда Трамп вновь повторил, что "российское расследование" мешает ему выполнять свою работу. Трамп уволил Коми с должности директора ФБР  9 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcия
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