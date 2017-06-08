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Законопроекты по медреформе не поддержал комитет здравоохранения

Четверг, 8 июня 2017, 06:47
Законопроекты по медреформе не поддержал комитет здравоохранения

Два Комитета Верховной Рады поддержали законопроекты о медицинской реформе и рекомендовали принять в первом чтении.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк в facebook.

"Очень тяжелый день. Но результат: успешно прошли комитеты", - написал он.

Законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг", описывающий будущую систему украинской медицины: гарантированный государством пакет медуслуг, рассмотрел Комитет Социальной политики и рекомендовал к принятию в первом чтении.

Законпроект №6329 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", предусматривающий приведение статей, определяющих разграничение расходов между бюджетами, в соответствие с новой моделью финансирования первичной медицинской помощи, прошел Бюджетный Комитет, его также рекомендуется к принятию в первом чтении.

При этом, как сообщил Ковтонюк, Комитет здравоохранения также рассматривал законопроекты 6327, 6329, но не поддержал их.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что украинский парламент в четверг, 8 июня, рассмотрит в первом чтении законопроекты, касающиеся медицинской реформы.

Темы: медицинареформыМинздравВерховная Рада
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