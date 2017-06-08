Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В окружении Порошенко назревает конфликт из-за Яценюка и Гройсмана

Четверг, 8 июня 2017, 15:31

В окружении президента Петра Порошенко назревает конфликт из-за сближения премьера Владимира Гройсмана с Арсением Яценюком и "Народным фронтом".

Об этом говорится в статье УП "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента".

"Такой союз выгоден обеим сторонам. Команда Яценюка таким образом не позволяет Порошенко единолично узурпировать власть, а 81 голос НФ в парламенте гарантирует Гройсману иммунитет от попыток отправить его в отставку", - пишут авторы.

Такая ситуация вроде бы начала раздражать Петра Порошенко и его окружение.

Свидетельством этого авторы называют, например, непубличной войну за влияние над "Укрзализныцей" между премьером и заместителем главы фракции БПП, ближайшим соратником президента Игорем Кононенко.

"Эту битву выиграл премьер, забрав УЗ из-под управления Мининфраструктуры и подчинив ее Кабмину, то есть себе. И даже теперь, когда правительство не хочет подписывать с Балчуном новый контракт, то делается это не по просьбе Кононенко или БПП, а в угоду "Народному фронту", - говорится в материале.

Как уверяют источники УП в НФ, Яценюк лично пообещал Омельяну "сбить Балчуна".

"Делалось это "в знак благодарности" за согласие министра взять на поруки спонсора "фронтовиков" Николая Мартыненко", - уверяют собеседники в НФ.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоЯценюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: