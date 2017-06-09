Пограничники задержали судно, незаконно переправлявшее людей в Крым

В Одесской области 8 июня пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр Госпогранслужбы.



Правоохранители провели арест судна "Bospor" под флагом Молдовы, незаконно переправлявшего лиц (моряков) через государственную границу.

Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, незаконно переправляли моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.



Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.



Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44.5 миллиона гривен.



Украинская правда