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Пограничники задержали судно, незаконно переправлявшее людей в Крым

Пятница, 9 июня 2017, 09:35

В Одесской области 8 июня пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр Госпогранслужбы.

Правоохранители провели арест судна "Bospor" под флагом Молдовы, незаконно переправлявшего лиц (моряков) через государственную границу.

 
 

Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, незаконно переправляли моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

 

Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44.5 миллиона гривен.

Украинская правда

Темы: Крымграница
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