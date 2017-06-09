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Корчак: Аграрную партию финансировали в том числе из Британии

Пятница, 9 июня 2017, 18:50

НАПК доказало в суде, что "Аграрная партия Украины" получила средства от фирмы, конечным бенефициаром которой является иностранец.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак.

"Вчера Козельщинский районный суд Полтавской области вынес решение о внесении средств на счет политической партии Обществом, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которого числился иностранец - гражданин Великобритании", - написала Корчак.

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 212-15 КУоАП: общество "Агрофирма "Добробут" трижды перечислило значительный вклад "благотворительной материальной помощи "на счет Полтавской областной организации политической партии "Аграрная партия Украины".

По состоянию на дату внесения благотворительной помощи, конечным бенефициаром этого общества был иностранец с украинской фамилией, поэтому, осуществление взносов в поддержку партии Обществом противоречило Закону Украины "О политических партиях в Украине" (пункт 3 статья 15).

Суд подтвердил факт совершения правонарушения и признал руководителя общества виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП. Этим же постановлением суд закрыл производство по делу о привлечении к ответственности, увидев окончания сроков наложения админвзыскания.

Корчак отметила, что НАПК ожидает рассмотрение следующих административных дел, в том числе и по привлечению к ответственности должностных лиц политической партии с конфискацией внесенных в ее поддержку средств в государственный бюджет.

Украинская правда обратилась за комментарием к Аграрной партии.

Темы: коррупция
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