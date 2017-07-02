Трамп показал видео, на котором "бьет CNN"
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Твиттере смонтированное видео, на котором бьет человека, лицо которого "закрыто" логотипом телекомпании CNN.
Трамп обнародовал видео с хэштегом #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и "FNN" (Fake News Network - Сеть лживых новостей).
Публикация получила рекордное количество репостов (более 100 000) и комментариев (более 55 000).
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2017
Оригиналом видео вероятно есть запись передачи "WrestleMania", которая вышла в эфир 2007 года, во время которой Трамп подрался с промоутером, главой федерации рестлинга WWE Винсом МакМэн.
Вместе с тем помощник Трампа по борьбе с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт заявил в эфире телеканала ABC, смонтированное видео не является угрозой и отметил, что "многие СМИ относятся к президенту не слишком справедливо".
Как известно, на своей первой пресс-конференции 11 января Дональд Трамп поссорился с CNN, назвав телекомпанию "ужасной организацией", публикующий фейки.
Позже Трамп обвинил ведущие американские СМИ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - в распространении фейковых новостей и назвал их "врагами американского народа".
Также президент США неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в предвзятости и лжи.
Также Трамп назвал ведущих популярной телепрограммы на MSNBC "безумными" и "тупыми". Атаки Трампа на журналистов вызвали волну критики в политических кругах США.
Однако в серии твитов в ответ на скандал Трамп назвал себя современным президентом и заявил, что не намерен отказываться от соцсетей.
Украинская правда