Сенат США договорился по новым санкциям против России

Сенаторы США пришли к соглашению по вопросу относительно американских санкций против России, Ирана и КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

"Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам направить законопроект по санкциям на президентский стол", - заявил в среду председатель Комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер.

По его словам, голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на этой неделе.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

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