Луценко хочет, чтобы депутатов можно было сажать, как цветы

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется на положительное решение профильного комитета относительно представления на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.



Об этом он сказал журналистам в понедельник.



"Конечно положительное. Я вчера целый день сажал цветы и заметил: независимо, которые они, нужно без согласия Верховной Рады, ни похода на регламентный комитет просто берешь и делаешь очень хорошую клумбу, которая радует глаз", - провел аналогию генпрокурор.





Луценко отметил, что не понимает, почему, когда обычного украинца берут за неуплату налогов, - его ведут в суд, а для народного депутата нужна целая процедура.

Он отметил, что выступает за снятие неприкосновенности с народных депутатов, так как это было ранее сделано в отношении судей.

Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля по одному в день будет рассматривать вопрос о представлений Генпрокуратуры на привлечение к ответственности указанных народных депутатов.

Также 29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина. Его обвиняют в хищении земли в Харькове.

Украинская правда