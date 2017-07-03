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Луценко и Пинзеник поссорились на комитете

Понедельник, 3 июля 2017, 13:10

На заседании регламентного комитета, где рассматривается представление на снятие неприкосновенности с народного депутута Евгения Дейдея, произошла словесная перепалка между генпрокурором Юрием Луценко и и.о. председателем комитета Павлом Пинзеником.

Об этом с места событий сообщает в понедельник корреспондент "Украинской правды".

Во время своих объяснений Дейдей попросил заслушать на комитете объяснения гражданина Линчевского, который согласно представлению ГПУ, фиктивно предоставлял кредит жене депутата.

На это возмутился Луценко. "Для чего? Мы что в суде? Это же свидетель", - сказал генпрокурор.

На это отреагировал Пинзеник.

"Юрий Витальевич, при всем уважении, комитет сам определяет свою повестку дня", - сказал нардеп.

"Вам не кажется, что вы перебираете на себя полномочия суда? На каком основании вы его вызываете, сошлитесь на статью, обоснуйте!", - возмущался Луценко.

В свою очередь Пинзеник предупредил генпрокурора о давлении на Верховную Раду.

"Подобный характер поведения генпрокурора с Верховной Радой может трактоваться как давление", - отметил и.о. председателя комитета.

В конце депутаты договорились, что поскольку самого свидетеля пока нет в зале, вопрос по его заслушиванию решат позже.

Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".

Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Роман Кравец, УП

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Темы: неприкосновенностьВерховная Рада
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