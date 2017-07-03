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Луценко анонсировал представление на депутата, причастного к буровым установкам

Понедельник, 3 июля 2017, 20:59

Генпрокурор Юрий Луценко намерен осенью внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

Генпрокурор отметил, что бывший заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сын депутата Рады от группы "Партия "Возрождение" Владимира Кацубы Александр дал показания против членов организованной группы, которая завладела госсредствами в особо крупных размерах при закупке 2 плавучих буровых установок в 2011 году.

"Мы сейчас ведем следствие по этим показаниям по действующему народному депутату. Когда это дело будет завершено, я пойду (с представлением о снятии неприкосновенности) в Верховную Раду. Я думаю, что это будет осенью", - сказал Луценко.

Фамилию депутата Рады генпрокурор назвать отказался.

Как известно, ранее Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко к закупке в 2011 году по завышенным ценам плавучих буровых установок для государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Украинские новости

Темы: ЛуценкоВерховная Рада
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