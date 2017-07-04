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Дело крымского военного прокурора-предателя передали в суд

Вторник, 4 июля 2017, 14:06

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд дело в отношении бывшего прокурора Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Сергея Няньчура, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом в Facebook сообщила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Государственного советника юстиции 3 класса Няньчура Сергея Михайловича подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины.

 
Няньчур изменил присяге и перешел на службу в ЧФ РФ

Следствие установило, что в 2014 году Няньчур, нарушив присягу Украине, перешел на службу в незаконно созданный орган "Военная прокуратура Черноморского Флота Российской Федерации" на должность "первого заместителя военного прокурора Черноморского флота Российской Федерации с присвоением звания генерал - майора юстиции".

Установлено также, что находясь на указанной должности, Няньчур подал иск в суд в интересах министерства обороны Российской Федерации в отношении имущества министерства обороны Украины, что позволило в дальнейшем признать право собственности на указанное имущество за Министерством обороны РФ.

"В настоящее время в отношении Няньчура прокуратурой направлено обвинительное заключение для рассмотрения в суд по ч.1 ст.111", - резюмирует Сарган.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКрым
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