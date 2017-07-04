Два предприятия Ахметова – среди крупнейших загрязнителей воздуха

Первую тройку крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха в Украине образуют ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мариупольский металлургический комбинат и Бурштынская ТЭС.



Об этом на брифинге 4 июля сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает "Укринформ".



"Первое место в 2016 году по загрязнению атмосферного воздуха заняло предприятие Арселор Миттал, второе место – Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, третье место – предприятие Бурштынская ТЭС", – сказал Семерак.



Как известно, Мариупольский металлургический комбинат входит в Метинвест Холдинга, а Бурштынская ТЭС – в состав компании ДТЭК. Обе компании принадлежат ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент", связанный с олигархом Ринатом Ахметовым.