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Два предприятия Ахметова – среди крупнейших загрязнителей воздуха

Вторник, 4 июля 2017, 16:02

Первую тройку крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха в Украине образуют ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мариупольский металлургический комбинат и Бурштынская ТЭС.

Об этом на брифинге 4 июля сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает "Укринформ".

"Первое место в 2016 году по загрязнению атмосферного воздуха заняло предприятие Арселор Миттал, второе место – Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, третье место – предприятие Бурштынская ТЭС", – сказал Семерак.

Как известно, Мариупольский металлургический комбинат входит в Метинвест Холдинга, а Бурштынская ТЭС – в состав компании ДТЭК. Обе компании принадлежат ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент", связанный с олигархом Ринатом Ахметовым.

Темы: Ахметовэкология
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