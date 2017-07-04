Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кириленко хочет, чтобы организаторы сообщали СБУ о концертах россиян

Вторник, 4 июля 2017, 17:32

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

Об этом он рассказал 4 июля в эфире "Радио Свобода".

Чиновник готовит соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях.

"Я эти изменения уже готовлю и они должны заключаться в том, что организаторы гастрольных мероприятий должны предупреждать пограничников, СБУ и другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из России. Скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют", – сказал Кириленко.

По его словам, российских артистов должны проверять о нарушении законов относительно Крыма и Донбасса.

"10 дней должна проверяться информация о нарушении или не нарушении такими исполнителями украинских законов и в части Крыма, и в части поддержки агрессии на Донбассе. Если с этим нормально, пожалуйста, получаете разрешение, если с этим не нормально, а так будет дальше в большинстве случаев, тогда такие исполнители пусть поют для своих поклонников в России. У нас своих более чем достаточно", – отметил вице-премьер.

Ранее Кириленко предлагал составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали в Украине исполнителей, нарушающих украинские законы.

По меньшей мере 14 российским артистам за последние несколько дней запретили въезд в Украину из-за несоблюдения правил пересечения границы при въезде в оккупированный Крыму, где они выступали.

Несмотря на это, некоторым российским исполнителям-нарушителям удалось выступить на музыкальном фестивале "Атлас Уикенд" в Киеве.

Как сообщалось, в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить выступать российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.

Темы: СБУРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: