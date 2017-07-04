Кириленко хочет, чтобы организаторы сообщали СБУ о концертах россиян

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

Об этом он рассказал 4 июля в эфире "Радио Свобода".

Чиновник готовит соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях.

"Я эти изменения уже готовлю и они должны заключаться в том, что организаторы гастрольных мероприятий должны предупреждать пограничников, СБУ и другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из России. Скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют", – сказал Кириленко.



По его словам, российских артистов должны проверять о нарушении законов относительно Крыма и Донбасса.



"10 дней должна проверяться информация о нарушении или не нарушении такими исполнителями украинских законов и в части Крыма, и в части поддержки агрессии на Донбассе. Если с этим нормально, пожалуйста, получаете разрешение, если с этим не нормально, а так будет дальше в большинстве случаев, тогда такие исполнители пусть поют для своих поклонников в России. У нас своих более чем достаточно", – отметил вице-премьер.



Ранее Кириленко предлагал составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали в Украине исполнителей, нарушающих украинские законы.



По меньшей мере 14 российским артистам за последние несколько дней запретили въезд в Украину из-за несоблюдения правил пересечения границы при въезде в оккупированный Крыму, где они выступали.



Несмотря на это, некоторым российским исполнителям-нарушителям удалось выступить на музыкальном фестивале "Атлас Уикенд" в Киеве.

Как сообщалось, в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить выступать российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.