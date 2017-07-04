Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд решил, что Штепе лучше еще побыть под арестом

Вторник, 4 июля 2017, 21:48

Ленинский районный суд Харькова во вторник отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во вторник на очередном заседании по делу экс-мэра Славянска суд допросил свидетеля со стороны обвинения.

"На следующем заседании, 20 июля, планируется продолжить допрос свидетелей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения Штепы.

По мнению адвоката экс-мэра Дмитрия Марченко, оснований для содержания под стражей его подзащитной нет.

"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения, поскольку прокуратура во всех ходатайствах о продлении (ареста) не обосновывает необходимость содержания Нели Игоревны под стражей. Нет факта, подтвержденного обвинения, на основании которого она должна содержаться под стражей в соответствии с действующим УПК. Прокуратура не указывает ни на какие риски. Она должна обосновывать необходимость продления каждый раз, и каждый раз она этого не делает", - сказал Марченко агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук)

Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 года. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде города.

Темы: судСлавянсксепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
суд
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: