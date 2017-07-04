Суд решил, что Штепе лучше еще побыть под арестом

Ленинский районный суд Харькова во вторник отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во вторник на очередном заседании по делу экс-мэра Славянска суд допросил свидетеля со стороны обвинения.

"На следующем заседании, 20 июля, планируется продолжить допрос свидетелей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Также суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения Штепы.



По мнению адвоката экс-мэра Дмитрия Марченко, оснований для содержания под стражей его подзащитной нет.



"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения, поскольку прокуратура во всех ходатайствах о продлении (ареста) не обосновывает необходимость содержания Нели Игоревны под стражей. Нет факта, подтвержденного обвинения, на основании которого она должна содержаться под стражей в соответствии с действующим УПК. Прокуратура не указывает ни на какие риски. Она должна обосновывать необходимость продления каждый раз, и каждый раз она этого не делает", - сказал Марченко агентству Интерфакс-Украина.



Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.



Штепа была арестована 13 июля 2014 года.



Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.



В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.



ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.



4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук)



Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 года. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл).



26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод.



В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе Ежова и его самоотвод.



Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде города.