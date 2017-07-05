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МИД вызвал посла Польши из-за скандального заявления министра

Среда, 5 июля 2017, 22:44

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши Яна Пекло в связи с недавним заявлением главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Как известно, Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

Во время встречи в МИД польскому дипломату сообщили, что в Украине с разочарованием восприняли высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши.

"Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия. Для Украины европейский выбор - это не только внешняя политика, но и ежедневная кровопролитная борьба и кропотливый упорный труд", - заявили в МИД.

Польскому дипломату указали на некорректность высказываний Ващиковского о ситуации на Востоке Украины.

"Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену - цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска", - отметили в ведомстве.

МИД привлек внимание к необходимости более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам и упомянул о неоднократных призывах не политизировать чувствительные страницы совместного исторического прошлого, что может использоваться третьей стороной в ущерб интересам Украины и Польши.

"Оценка тех или иных исторических событий - это задача историков, а в контексте украинского-польских отношений этими вопросами занимаются Форум историков и Форум партнерства. В политике всякое сравнение имеет свой смысл, и, учитывая взаимовыгодное стратегическое партнерство и доверительные отношения между нашими странами, не совсем тактичным было сравнение с Грецией и Македонией", - отметили в МИД

Со стороны ведомства также была подтверждена готовность к дальнейшему развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения.

Украинская правда

Темы: ПольшаМИД
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