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Газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым

Четверг, 6 июля 2017, 01:49
Газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым

Газовые турбины немецкого концерна Siemens Россия направила в Крым, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". Согласно контракту, поставленные турбины предназначены для строительства электростанции на Таманском полуострове России. Однако, конкурс на строительство ТЭС на Тамани так и не состоялся из-за отсутствия заявок.

В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens, не удалось, однако теперь компании может грозить обвинение в нарушении санкционной политики Евросоюза.

В самом концерне при этом отвергают информацию о поставке своих газовых турбин на территорию аннексированного полуострова. В Министерстве энергетики России отказались от комментариев.

Siemens в прошлом году отрицал возможность поставки турбин в Крым, настаивая на том, что турбины предназначены для Таманского проекта, и у него нет оснований думать, что они пойдут куда-нибудь еще. Концерн также утверждал, что соблюдает и не намерен нарушать санкционный режим. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымсанкцииРосcия
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