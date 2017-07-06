НАБУ проводит обыски в главном офисе Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе Приватбанка в городе Днипро.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия в главном офисе ПАО КБ "ПриватБанк" (г.Днипро)", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что эти действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Приватбанка, в четверг в его главном офисе начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу "токсичного портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

"На основании заявления НБУ по отношению к бывшему менеджменту банка Приватбанк вместе с НАБУ проводит тщательный анализ документов и готов всячески содействовать в проведении следственных действий в отношении бывших собственников и топ-менеджмента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что плановые работы в офисе банка запланированы в течение нескольких дней. Кроме детективов НАБУ, в работе задействованы также сотрудники спецназа НАБУ.

"Это необходимо для оперативного реагирования на случай получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство", - сообщили в Приватбанке.

Как сообщалось, по словам главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

Украинская правда