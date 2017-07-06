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Трамп: мы призываем Россию прекратить дестабилизацию Украины

Четверг, 6 июля 2017, 14:54
Трамп: мы призываем Россию прекратить дестабилизацию Украины

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Трамп заявил во время своей речи в Варшаве.

"Мы призываем Россию, чтобы она прекратила дестабилизацию Украины и других стран. А также прекратила поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране", - заявил президент США.

В своей речи он вспомнил об угрозах, поступающих от России.

"Американцы, поляки, другие народы Европы ценят свободу и суверенитет", - добавил Трамп.

Как сообщалось, перед этим во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп заявил, что США будут обеспечивать безопасность в Центрально-Восточной Европе и невозможность войны в Европе.

Темы: ТрампРосcияСША
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