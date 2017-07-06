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До конца лета может появиться представление на Вилкула – Луценко

Четверг, 6 июля 2017, 16:56

Если ГПУ обнаружит неуплату налогов нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом, то представление на привлечение его к ответственности ведомство сможет подать до конца лета.

"Была назначена внеочередная документальная проверка его (Вилкула - ред.) налоговых дел. Она установила различие между тем, что было уплачено и тем, что нужно было заплатить", - сказал он.

"В ближайшие дни, сразу после получения документов из Днепровского ГФС мы зарегистрируем производства и после этого за время летних каникул парламента подготовим все необходимые материалы. Если действительно будет установлено неуплата налогов, то народный депутат Вилкул будет отвечать, как и другие лица", - добавил Луценко.

Как известно, 5 июля и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн. грн.

Вилкул в свою очередь назвал пиаром такое заявление Томчук.

Александр Шумилин, УП

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Темы: ВилкулЛуганскпрокуратураналоги
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