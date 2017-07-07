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У Немецкого посольства в Киеве задерживают группу провокаторов

Пятница, 7 июля 2017, 15:19

В центре Киева задерживают группу лиц, планировавших провокации.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Происходит задержание группы лиц - 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации в одном из дипломатических учреждений", - сказала она.

Она не уточнила, под каким посольством планировались провокации.

В пресс-службе СБУ эту инфомарию "Украинской правде" подтвердили.

 
 
 

Согласно информации "Украинской правды" операция проводится совместно с работниками СБУ.


 

Как видно на фото, у задержанного автомобиля польские номера.

 

Согласно фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, неподалеку от Немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено посольство Польши.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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