Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК составило перечень должностей, на которых легко стать коррупционером

Пятница, 7 июля 2017, 16:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень должностей, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По информации агентства, на ее очередном заседании были составлены два перечня - должностей с высоким уровнем коррупционных рисков и должностей с повышенным коррупционным риском.

Сообщается, что проект решения согласовали без замечаний Министерство экономического развития и торговли и Фонд государственного имущества Украины.

Решение об утверждении НАПК направило на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

В частности, в перечень, где коррупционный риск высок, входят следующие должности:

- главы Администрации президента и его заместителей;

- руководителей структурных подразделений Национального банка Украины и их заместителей;

- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;

- руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций и их заместителей;

- некоторых руководителей в органах местного самоуправления;

- некоторых руководителей, ответственных за реализацию антикоррупционной программы;

- членов государственных коллегиальных органов, осуществляющих функции по государственному регулированию.

В перечень, где коррупционный риск повышен, вошли следующие должности:

- главы АП и его заместителей;

- членов государственных коллегиальных органов;

- должности, которые должны замещаться старшим офицерским составом военнослужащих в военных комиссариатах;

- руководителей структурных подразделений НБУ и их заместителей;

- руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации и их заместителей;

- руководителей госпредприятий, учреждений, организаций и их заместителей (кроме граждан других государств);

- должности государственной службы, определенные структурой государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, в случае нецелесообразности образования структурных подразделений;

- некоторые руководящие должности в органах местного самоуправления.

Украинская правда

Темы: НАПКкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: