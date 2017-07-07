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Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию

Пятница, 7 июля 2017, 20:08

Президент Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.

Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Согласно указу, призовут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Численность призывников, которые пойдут служить в августе 2017 года, должен определить Кабмин.

Таким образом, президент частично изменил указ от 24 февраля 2017 года, который предусматривал сроки призыва на срочную военную службу в апреле-мае и октябре-ноябре.

Украинская правда

Темы: НацгвардияПорошенко
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