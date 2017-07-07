СЦКК о взрывах в Луганске: Боевики могут продолжить провокации

Украинская сторона СЦКК предостерегает, что взрывы в оккупированном Луганске 7 июля могут быть только началом серии подобных терактов против мирного населения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации.

Как известно, сепаратистские СМИ в пятницу сообщали, что в результате взрыва в центре Луганска погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек получили ранения.

В СЦКК позже отметили, что два взрыва прогремели около 16 и 17 часов.

"В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом - взрывчатка сработала в автомобиле. По предварительным данным, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК напомнила, что 25-го июня предупреждала, что НВФ ОРЛО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Луганском направлении.

Наблюдатели отмечали, что боевики планировали обвинить в собственных преступлениях военных ВСУ и таким образом сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая.

"К тому же, боевикам ОРЛО выгодно, чтобы эти взрывы произошли именно на территории ОРЛО, и чтобы пострадавшие были жителями ОРЛО, потому что так легче обвинить в этом украинские спецслужбы с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации на Востоке Украины на саммите G-20", - считают в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК предостерегает, что взрывы в Луганске 7-го июля, возможно, только начало серии подобных терактов против мирного населения со стороны НВФ. Следующие могут произойти в течение ближайших дней. Не исключено, что за этим последует активизация действий НВФ ОРЛО и ОРДО, которая в дальнейшем может привести к существенному обострению ситуации на Востоке Украины", - добавляется в заявлении.

Украинская правда