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Самолет Путина по пути на саммит G20 облетел страны НАТО

Суббота, 8 июля 2017, 02:30

Борт президента России Владимира Путина, направляясь на саммит G20 в Гамбурге, облетел часть территорий стран членов НАТО. 

Об этом со ссылкой на данные портала FlightRadar24 сообщает Reuters.

Путин предпочел лететь на саммит G20 в Германию над нейтральными НАТО Финляндией и Швецией, вместо прямого пути над членами альянса Польшей и странами Балтии.

 

Лайнер с регистрационным номером RA-96022, на котором летел Путин, как видно на карте FlightRadar24, совершил крюк в 500 км. 

Ранее СМИ сообщали, что отправляясь с визитом во Францию, на встречу с новоизбранным президентом Эммануелем Макроном, Путин задействовал сразу три самолета, один из которых летел напрямую во Францию, второй через Сербию, а третий через Румынию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путин
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