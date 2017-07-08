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В Литве ФСБшника осудили на 10 лет за шпионаж

Суббота, 8 июля 2017, 05:37

Вильнюсский окружной суд приговорил россиянина Николая Филипченко к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает BBC.

Власти Литвы утверждают, что Филипченко был действующим сотрудником российских спецслужб.

По информации департамента госбезопасности Литвы, это первый случай, когда в стране по обвинению в шпионаже был задержан сотрудник ФСБ.

Согласно материалам суда, Филипченко пытался завербовать служащих департамента госбезопасности страны, чтобы те установили прослушивающие устройства в резиденции и рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте.

По утверждению правоохранительных органов Литвы, Филипченко использовал поддельные документы и неоднократно нелегально пересекал границу страны.

Как заявила судья, россиянин отказался давать показания по делу. Он также не стал отвечать на вопросы журналистов, когда его под охраной выводили из зала суда.

По словам адвоката Филипченко Галины Кардановской, ее подзащитный вину не признает. Собирается ли защита обжаловать приговор, она не уточнила.

Приговор может быть обжалован в Литовском апелляционном суде в течение 20 дней.

Филипченко был задержан на территории Литвы в 2015 году, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Беларусь.

Темы: ФСБЛитвасудшпионаж
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