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Кива заявил, что возглавил Соцпартию Украины

Суббота, 8 июля 2017, 18:01

Советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

Об этом Кива сообщил 8 июля, ссылаясь на соответствующее решение съезда партии.

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только что принято на съезде партии", - заявил он.

Кива добавил, что "именно политическими средствами можно совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность страны".

По словам советника главы МВД, "в ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле и станет важным инструментом изменений в стране".

На сайте СПУ проведение съезда не анонсировалось.

Как известно, многолетним лидером СПУ был Александр Мороз, который в 2012 году передал полномочия председателя СПУ Павлу Устенко. В 2014 году на внеочередном ХХ съезде СПУ Устенко выразили недоверие, а главой СПУ был избран Николай Рудьковский. В августе 2015-го Рудьковский был освобожден от должности по его же просьбе, а главой политсилы избран Николай Садовой. 

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Темы: партии
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