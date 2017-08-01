Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На пенсионную реформу 2018 потребуется дополнительно 40 миллиардов

Вторник, 1 августа 2017, 13:27

Пенсионная реформа, которая предполагает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительно 40 миллиардов гривен.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбор на брифинге, сообщает УНИАН.

"На этот год, на три месяца после 1 октября, нам нужно 12 миллиардов гривен. На следующий год, по ориентировочным подсчетам, необходимо 40 миллиардов гривен", – сказал он.

Шамбор добавил, что в месяц необходимая для осовременивания сумма составит 3,8 миллиарда гривен.

По словам заместителя министра, средства будут аккумулироваться за счет дополнительных сборов единого соцвзноса благодаря повышению минимальной заработной платы и расширения базы налогообложения за счет снижения размера единого социального взноса.

Ранее сообщалось, что поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе-июле превысили плановые показатели на 15%, или на 11 миллиардов гривен.

Темы: пенсииденьгиреформыМинсоцполитики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: