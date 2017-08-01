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Из мэрии Запорожья сливали информацию боевикам – СБУ

Вторник, 1 августа 2017, 16:18

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в регионе Сергей Левченко, передает Радио Свобода.

"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", - сказал он.

При отсутствии на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства была вручена одному из его заместителей.

В то же время Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Запорожской области, указывает, что обыск проводится в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 УК Украины - "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

"Данное производство открыто на основании информации о том, что должностными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне, используются средства связи, не соответствующие требованиям законодательства для представителей этой категории должностных лиц. Кроме того, есть информация о том, что в помещениях используются камеры видеонаблюдения и другие спецсредства, что нарушает закон Украины "О государственной тайне", - сообщили в СБУ.

Как пишет местное издание Zanoza, Буряк назвал обвинения полным абсурдом и пожаловался, что работа горсовета частично заблокирована.

Позже, как пишут "Новости Донбасса" стало известно, что следствие располагает данными о передаче в начале 2016 года из служебных кабинетов мэрии информации на оккупированную территорию Донецкой области

"Досудебным расследованием установлено, что на начало 2016 года из служебных кабинетов из устройств специальной связи неизвестными лицами передавалась информация на оккупированную территорию Донецкой области", - процитировал Буряк постановление суда на обыск.

Как известно, в марте 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили пять обысков в Запорожской области.

Темы: СБУЗапорожьеместная власть
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