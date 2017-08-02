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Сутки в АТО: Ситуация обострилась, 1 военный ВСУ погиб, 1 ранен

Среда, 2 августа 2017, 07:37

За минувшие сутки ситуация в зоне проведения АТО обострилась, боевики 34 раза открывал огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"10 раз враг применял минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов. В результате боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранения", - говорится в заявлении.

Больше провокаций со стороны боевиков зафиксировано после 18:00.

На Донецком направлении террористы трижды из гранатометов обстреливали украинские укрепления на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Около 22:00 сепаратисты применили миномет калибра 120 мм, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским силам в Троицком. Кроме того, минометы работали возле Майорска, Верхнеторецкого и Зайцево.

На Луганском направлении боевики в основном использовал стрелковое оружие.

"Так, под вражеским огнем вечером и ночью оказались наши опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 19 часов в результате обстрела снайпером нашего опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение украинский военный", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении  из стрелкового оружия террористы обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.

"В свою очередь украинские военные оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его пресекать провокации", - отметили в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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