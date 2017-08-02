СБУ: Объявили подозрение "прокремлевскому журналисту"

В Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который якобы по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы.



Служба безопасности Украины считает, что он действовал в ущерб информационной безопасности Украины.



"Житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему", – заявляет служба.



"Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", – уточняет СБУ.



По данным ведомства, "подготовленные журналистом авторские статьи, с нужными кремлевским кураторам акцентами, публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".



СБУ добавляет, что "в начале "карьеры" автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел исключительно на псевдонимы".

"Во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов житомирского журналиста. Они показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и подстрекательство аудитории к совершению конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости нашего государства", – информирует спецслужба.



"По заключению экспертов, материалы по семантико-лингвистическому наполнению также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами", – заявляет СБУ.



В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту проживания блогера.



Во время них правоохранители обнаружили "компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов", изъяли "копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за условленный гонорар и банковские карточки, на которые перечислялись деньги ".

Блогеру-журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Продолжается досудебное следствие.