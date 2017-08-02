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Суд вернул государству Межигорье – Луценко

Среда, 2 августа 2017, 10:09
Суд вернул государству Межигорье – Луценко

Суд признал недействительными договоры, по которым "Межигорье" перестало быть государственной собственностью в 2007 году.

Об этом написал на своей странице Facebook Генпрокурор Юрий Луценко.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1/08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", - написал он.

"Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - добавил он.

Этот участок 136 га когда-то был частью государственного комплекса отдыха "Пуща-Водица", но в 2007 году правительство Виктора Януковича провело отчуждение имущества, которое там было. Пройдя цепочку посредников, все активы на территории резиденции были куплены коммерческой компанией "Танталит".

Как уточнили в прокуратуре Киева, именно ее представители участвовали в судебном заседании.

В 2007 году указанное имущество было отчуждено из государственной собственности на основании договора мены, заключенного между государственной компанией ПАО "НАК" Надра Украины" и частным обществом.

"Однако выяснилось, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий госкомпании, вне процедуры приватизации и, вообще, несмотря на законодательно установленный запрет на заключение такого соглашения", - напомнили в прокуратуре.

"В дальнейшем, указанное имущество было незаконно перепродано другому лицу – ООО "Танталит", которое было его владельцем. В настоящее время судом признан недействительным договор мены правительственной резиденции "Межигорье" и договора купли-продажи указанного имущества", - добавили в прокуратуре.

Как известно, в сентябре 2014 года земли резиденции "Межигорья", в которой жил экс-президент Виктор Янукович, были возвращены государству Государственной исполнительной службой Вышгородского райуправления юстиции совместно с работниками прокуратуры Киевской области и представителями Кабмина. Тогда были проведены исполнительные действия по возврату в госсобственность земель "Межигорья".

Суд наложил арест на недвижимость в Межигорье еще в 2014 году. По словам начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, имущество должно оставаться под арестом до приговора суда о конфискации, или если Верховная Рада примет закон о спецконфискацию.

В марте 2014 ГПУ открыла уголовное производство по факту завладения госимуществом в особо крупных размерах - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В рамках уголовного производства сообщено подозрение экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему учредителю и директору ООО "Танталит" Павлу Литовченко, бывшему директору ООО "Мединвесттрейд" Геннадий Герасименко.

В сентябре 2013 номинальным владельцем "Танталита" стал Сергей Клюев, который сообщил, что приобрел компанию у экс-нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка.

В начале 2015 стало известно, что нардеп Сергей Клюев продал свою долю в ООО "Танталит" самому ООО "Танталит".

Экс-депутат Партии регионов Сергей Клюев сейчас объявлен в розыск.

Украинская правда

Темы: МежигорьеЛуценкоЯнукович
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