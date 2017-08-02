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Еще не государственное: Семерак рассказал, как завершить возвращение Межигорья

Среда, 2 августа 2017, 15:49

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак говорит, что для того, чтобы вернуть Межигорье государству, надо сделать еще два шага.

Об этом он заявил в среду на брифинге касательно возврата в госсобственность Межигорья.

"Министерство природы будет инициировать инвентаризацию этого госимущества и инициировать перед Кабинетом министров решение об определении органа управления этим имуществом, поскольку на сегодня это требует урегулирования", - сказал министр.

Он пояснил, что после того, как выяснится орган управления, он должен будет обратиться в суд с требованием возвращения в его распоряжение этого имущества.

По словам Семерака, сегодня есть основания полагать, что Межигорьем руководит Государственное управление делами (ГУД), но это должен подтвердить Кабинет министров. Он пояснил, что это необходимо сделать, поскольку компании, которые потеряли права собственности на вышеуказанную землю, будут пытаться вернуть ее в апелляционных судах с помощью лучших адвокатов.

Относительно инвентаризации, министр отметил, что она необходима, поскольку надо точно знать, в каком состоянии находятся возвращенные государству земли.

"Я надеюсь, что правоохранительные органы в рамках расследования уже осуществили соответствующую инвентаризацию, но, тем не менее, при возвращении в госсобственность имущества необходима (дополнительная - ред.) инвентаризация. Это крайне важно сделать", - подчеркнул он.

Министр рассказал также, что решение о возвращении Межигорья в госсобственность было принято 1 августа. Им суд признал недействительными два соглашения - договор мены между компаниями "Надра Украины" и "Метинвест-трейд", а также договор купли-продажи между компаниями "Метинвест-трейд" и "Танталит".

Как сообщалось, Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил договора, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Евгений Кизилов, УП

Темы: МежигорьесудКабинет министровЯнукович
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