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Розенко прокомментировал возможность сиесты в Украине

Среда, 2 августа 2017, 23:04

В условиях аномальной жары каждый работодатель в Украине имеет право самостоятельно принимать решение о введении сиесты для своих сотрудников.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии УНИАН.

"В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке", - отметил вице-премьер.

Вместе с тем Розенко добавил, что климатические условия в Украине еще не такие, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи.

В соответствии с действующим трудовым законодательством, каждый сотрудник должен отработать 40 часов в неделю. Однако если предприниматель, по словам Розенко, считает, что для повышения эффективности производства или в виде состояния здоровья сотрудника нужно предоставлять ему не часовой перерыв, а два или три часа, то это его право.

"Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, например, 35-часовой, на мой взгляд, нецелесообразно", - уточнил вице-премьер.

Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении с 2 по 10 августа рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.

В Украине до середины августа будет наблюдаться очень высокая температура и очень высокий уровень пожарной опасности.

Сиеста - это традиционная в некоторых странах с жарким климатом перерыв на обед и послеобеденный сон. Греки отдыхают летом с 14:00 до 15: 00-17: 00, испанцы - с 13:00 до 17:00, итальянцы - с 13:00 до 15:00 или 16:00.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаРозенкоМинсоцполитики
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