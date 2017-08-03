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ООН приняла резолюцию по предотвращению передачи оружия террористам

Четверг, 3 августа 2017, 04:46

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2370 (2017) по предотвращению приобретению оружия террористами, направленную на преодоление постоянной угрозы производства, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного Представительства Украины в ООН.

Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств.

В своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.

Как сообщалось, отдельно было привлечено внимание международного сообщества к продолжению нарушений международного права Российской Федерацией, которая поставляет на оккупированную территорию на востоке Украины многочисленные виды оружия, которые используются для проведения террористических атак, в том числе для сбивания малайзийского рейса МН17.

В связи с этим украинская делегация подчеркнула необходимость усиления обязательств, подтвержденных в принятой резолюции, о прекращении поддержки террористов, а также важность привлечения к ответственности тех, кто поставляет оружие, финансирует или предоставляет любую другую поддержку террористам.

Темы: ООНтерроризморужие
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