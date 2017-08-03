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Україна нагадала Радбезу ООН, що Росія постачає зброю на Донбас

Четвер, 3 серпня 2017, 02:28
Україна нагадала Радбезу ООН, що Росія постачає зброю на Донбас

Українська делегація на засіданні Радбезу ООН нагадала, що терористичні організації на Сході України отримують зброю з РФ.

Текст заяви опублікований на сайті Постійного Представництва України в ООН.

"Міжнародний режим, покликаний припинити поставки зброї терористам, стикається з проблемою, коли держави, які повинні його дотримуватися, насправді порушують свої міжнародні зобов'язання і обіцянки", - йдеться в заяві.

Українська делегація зазначила, що одним з таких найбільш красномовних випадків в наш час є триваючий потік на окуповані території на сході України всіх видів систем зброї з сусідньої держави.

"Більше 400 бойових танків, 840 бронетранспортерів, 200 багаторазових ракетних комплексів, 730 артилерійських систем і 400 одиниць ППО було надано терористичним організаціям", - підкреслюється в заяві.

Україна нагадала, що ця зброя була використана для безлічі терористичних атак, в тому числі, катастрофи рейсу MH17 малайзійських авіаліній над Донбасом.

"Як терористичні організації в Україні отримували зброю, кількість якої часто перевершує запаси озброєнь багатьох держав на європейському континенті? Або чому у терористів не закінчується паливо і боєприпаси?", - поставила риторичне запитання українська делегація в ООН.

Як відомо, російська делегація у Радбезі ООН звинувачує Україну у трагедії з малайзійським Боїнгом. В той же час саме Росія наклала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи МН17.

Раніше, міністерство закордонних справ України виступило із заявою-протестом у зв’язку з активізацією дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками з боку проросійських військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів. Цей документ також було передано в ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНДонбасзброятероризмРосія
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