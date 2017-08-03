АТО: 30 обстрелов, боевики применили тяжелую артиллерию

В конце прошлых суток российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций сил АТО, используя при этом тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом 2 августа незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Дважды враг применял артиллерию калибра 122 мм, 7 раз - минометы. Силы АТО 18 раз огнем вответ прекращали обстрелы противника. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

На Мариупольском направлении враг дважды бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БТР по украинским опорным пунктам в Водяном. А около 23:00 к обстрелам присоединилась и 122-мм артиллерия противника. Почти в это же время боевики применяли артиллерию калибра 122 мм и в районе Лебединского. Кроме того ночью стрелковое оружие противника работало вблизи Широкиного и Павлополя.

На Донецком направлении эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Авдеевка. С 18:00 и до полуночи с нескольких направлений бандиты 6 раз били из гранатометов и стрелкового оружия по южным окраинам города. В ответ силы АТО также открывали плотный огонь.

На Луганском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ в Крымском, Троицком и Катериновке. А из гранатометов преступники били по Новоалександровке и Новозвановке.

В штабе добавили, что очередным фактом эскалации конфликта со стороны боевиков стал обстрел 2 августа домов мирных жителей Водяного. Здесь около 22:00 оккупанты выпустили не менее 6 мин калибра 120 мм.