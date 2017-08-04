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Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" на Парковой дороге

Пятница, 4 августа 2017, 11:30
Суд арестовал вертолетную площадку Януковича на Парковой дороге

Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича", владельцем которой является ООО "Амадеус Ко".

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

Напомним, Верховным Судом Украины 28 февраля 2017 удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры Украины и отменены незаконные судебные решения, которыми безосновательно, при отсутствии заключений органов Государственной фискальной службы Украины, из Государственного бюджета Украины в пользу ООО "Амадеус Ко" взыскано более 66 млн грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО "Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, напоминает Интерфакс-Украина.

В мае 2012 года глава временной контрольной комиссии по изучению ситуации вокруг застройки Парковой аллеи и днепровских склонов столицы депутат Киевского горсовета Александр Бригинец заявлял о намерении Киевсовета обратиться в органы прокуратуры и Государственную инспекцию архитектурно-строительного контроля относительно проверки законности строительства вертолетной площадки для президента Украины и соответствия возводимого объекта проектной документации.

До этого, бывший тогда лидером партии "УДАР", ныне мэр Киева Виталий Кличко обжаловал в Окружном административном суде Киева строительство вертолетной площадки для президента Украины на столичных склонах Днепра, подав иск для признания противоправным и отмены решения Киевсовета от 28 декабря 2010 года № 525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га. Позже здание КВЦ неоднократно подвергалось обыскам правоохранителей.

Украинская правда

Темы: Янукович
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