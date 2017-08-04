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У Добкина арестовали имущество, даже винный погреб на 200 квадратов

Пятница, 4 августа 2017, 16:14
У Добкина арестовали имущество, даже винный погреб на 200 квадратов
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Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Об этом говорится в решении следственного судьи Галины Матийчук, передают "Українські новини".

Согласно ему, досудебным расследованием установлено, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьим лицам присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.

На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина.

В частности, арестованы 2 жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.

Кроме того, арестованы 2 автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.

Как известно, 15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.

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Темы: Добкинарестсуд
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