ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens

ЕС расширили санкции против России из-за поставок компанией Siemens турбин в аннексированный Крым.



Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии, передает Европейская правда.

"ЕС добавил трех российских граждан и три компании, привлеченные к поставке газовых турбин в аннексированный Крым, в перечень лиц, подпадающих под ограничительные меры за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении.

Под санкции ЕС попали: заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководитель отдела Минэнерго РФ Евгений Грабчак и глава ОАО ЗО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Среди компаний - российские ОАО ЗО "Технопромэкспорт", ООО ЗО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

"Санкции включают замораживание активов и запрет на въезд и касаются пока 153 человек и 40 организаций. Меры были введены в марте 2014 года и были продлены в марте 2017 года до 15 сентября 2017 года", - говорится в заявлении.

Напомним, Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что есть все доказательства того, что газовые турбины были незаконно перевозимые на полуостров.

Концерн решил остановить поставку энергетического оборудования российским государственным компаниям, пока не выработает новые правила контроля поставок.

Кроме того, Siemens подал иски в Арбитражный суд Москвы против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым.